محمد عبده وأنغام يحيان حفلا ثانيا بالكويت الخميس المقبل

أماني الغامدي(صدى):

يطل فنان العرب محمد عبده والمطربة المصرية أنغام على المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي، لإحياء حفلا ثانيا في ليلة من ليالي فبراير، وذلك يوم الخميس المقبل، وذلك بعد حفلهما الأول في دولة البحرين والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يقدم محمد عبده باقة من أجمل أغنياته التي يطرب بها جمهوره، ويتفاعلون معها بشكل واضح، أبرزها ” الأماكن ” و ” مذهلة ” و ” القرار” و ” ضي عيني ” و ” يا دارنا ” و ” بنت النور ” ، وغيرها .

كما تقدم أنغام عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة التي يستمتع بها الجمهور مثل ” ساندة عليك ” ، ” حتة منى ” ، ” عمرى معاك ” ، ” ماجبش سيرتى ” ،” أنا وحدى ” ،” أكتبلك تعهد “، إضافة إلى أغاني ألبومها الخليجي ” راح تذكرني ” والتي طرحته حديثًا.

والجدير بالذكر أن أنغام من أفضل المطربات التي تجيد الغناء باللهجة الخليجية، كما أن لها جمهور عريض بالخليج والوطن العربي.