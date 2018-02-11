اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين غرفتي الرياض والباحة

حمود العنزي (صدى):

وقعت كل من غرفة الرياض وغرفة الباحة، اتفاقية لتعزيز التعاون بينهما في المجالات الفنية والإدارية وتبادل الخبرات في الجوانب التي تخدم قطاع الأعمال لمنتسبي الغرفتين.

وكذلك لتنظيم عدد من البرامج التدريبية واللقاءات المشتركة، والتنسيق بين اللجان القطاعية للتداول حول السبل المناسبة لتطوير الأعمال وتفعيل دورها لخدمة رجال وسيدات الأعمال.

وأكدت المذكرة على تفعيل مجالات التعاون بما يُمكن غرفة الباحة من الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة في غرفة الرياض، كما تضمنت تعاون الطرفين للمساهمة بالوسائل والامكانات المتاحة لتطوير مراكز التدريب لديهم.