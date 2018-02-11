تنمية ناوان تختتم فعاليات المهرجان الشتوي بالدراجات الهوائية

حامدالعمري(صدى):

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان ، برامجها المشاركة بها في المهرجان الشتوي ١٤٣٩ ، وذلك بفعالية الدراجات الهوائية بالشراكة مع دراجي القنفذة والباحة وبلجرشي عصر أمس السبت ، وكان ذلك بحضور رئيس مركز ناوان الأستاذ علي عوض الشهري وشيخ قبيلة آل سعد الشيخ عايض عوض الزهراني ونائب رئيس لجنة التنمية علي عيدان الزهراني ، ورؤساء الدوائر الحكومية بناوان .

ولقد بدأ الاستعراض بمشاركة أكثر من ٣٠ دراجا من مختلف الأعمار ، قدموا من الباحة وبلجرشي والقنفذة ، وأطلقوا شعار (الدراجة صحة وسعادة ).

وبعد انتهاء الاستعراض تم تقديم الدروع والهدايا التذكارية للمشاركين في إنجاح الفعالية والميداليات للدراجين .

ولقد أكد الدراج أحمد الغامدي و أبو فهد الغامدي : بأن تثقيف المجتمع بأهمية الرياضة بصفة عامة ، ورياضة الدراجات بصفة خاصة من أهم أهداف فرق الدراجات التي تنتشر في كثير من مناطق المملكة.