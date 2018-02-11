بالصور.. حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبطون تهريب نصف طن حشيش

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه أنّه استمرارًا لجهود رجال حرس الحدود في التصدي لآفة المخدرات بكافة صورها وأشكالها، وحماية شباب المملكة واقتصادها فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير ) خلال الفتره ١٧ -٢٤ /٥/ ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد عدة أشخاص قادمين من الاراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة مماحتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف وأسفر عن ذلك القبض على عدد (١٧) سبعة عشر مهربًا، منهم (٨) ثمانية مهربين إثيوبيي الجنسية و(٩) تسعة مهربين من الجنسية اليمنية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٦٥٠،١٠٠) ستمائة وخمسون كيلوجرام ومائة جرام من مادة الحشيش المخدر و في حينه تمت المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكّد المتحدث الرسمي أنّ الضربات الأمنية المتلاحقة لعصابات تهريب المخدرات جاءت بفضل الله ثم بجهود رجال حرس الحدود المستمرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، وضبط كل من تسوّل له نفسه الاقتراب منها، وأنهم لن يتوانوا في أداء مهامهم وعملهم بكل تفانٍ وإخلاص بما يحظون به من اهتمام وتدريب عال لمواجهة كافة أنواع جرائم الحدود.

