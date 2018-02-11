بالفيديو.. ترامب وكيم جونغ بحفل ” أولمبياد 2018 “

طلال الغامدي(صدى):

تنكرا شخصين على هيئتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، إلا أن أفراد الأمن الكوري الجنوبي، طردوهم من الحفل.

وفي هذا السياق، قال المتنكر على هيئة ” كيم جونغ ” : ” نحن على وفاق تام، أردنا أن نفاجئ الجميع ونأتي بالسلام العالمي، ثم رافقنا حراس الأمن إلى الخارج، وهذا ما أظنه ظلما حقا، ألا يريد الجميع السلام ” .

كما أثار ظهور هذين الشخصين، بلبلة في صفوف المتواجدين في الحفل، الذي اتسمت أجواؤه بإظهار وحدة رمزية بين الكوريتين.