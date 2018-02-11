أمريكية ترفض أخذ 559 مليون دولار من مسابقة يانصيب

واشنطن(صدى):

رفضت سيدة أمريكية تسلم جائزة مسابقة اليانصيب والتي بلغت 559 مليون دولار، وذلك بعدما علمت أنه تنصّ قواعد اللوتو واليانصيب على وجوب نشر وإعلان اسم الفائز في العلن عبر وسائل الإعلام.

وتوجهت السيدة إلى القضاء لرفع دعوى، مطالبةً السماح لها بالاحتفاظ بالأموال وعدم الكشف عن هويتها، مبررة ذلك بأنها لا تريد أن يعرف أصدقاؤها والجيران بأنها أصبحت من أصحاب الأموال.

وقالت المحامية الخاصة بها، أن السيدة معروفة في المجتمع المحلي، وتريد أن تواصل عملها بحرية وحضور المناسبات الاجتماعية بشكل طبيعي، ولا يعرف أحد أنها فازت بأكثر من نصف مليار دولار في اللوتو.