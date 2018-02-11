‏تايكوندو الترجي يخطف الذهب في بطولة تركيا الدولية

محمد السعران(صدى):

حقق لاعبو نادي الترجي للتايكوندو المركز الأول بمنافسات البومسي فئة الجماعي فوق 30 سنة وذلك بعد منافسة قوية ضمن بطولة تركيا الدولية المفتوحة والمصنفة بـ G1 والتي أقيمت في العاصمة التركية اسطنبول 10_14 فبراير 2018 بمشاركة أكثر من 2000 لاعب من دول العالم حيث مثّل الفريق زهير أبوالرحى ، جهاد البحارنة ، علي المدلي .

وقد أجرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري اتصالاً هاتفياً بالبعثة وهنأهم على الفوز الثمين في هذا المحفل الدولي .