” سمر السلطان ” أول سعودية تعمل بـ ” فيسبوك “

نايف السالم(صدى):

تمكنت سمر عبد المحسن السلطان، من الالتحاق بالعمل في ” فيسبوك ” ، كأول سعودية تعمل في هذه الشركة، وباشرت مهامها الأحد الماضي، الموافق 4 فبراير الجاري.

وفي هذا السياق، أوضحت ” سمر ” ، أنها تخرجت من جامعة الملك فيصل بـ ” الأحساء ” ، ومن ثم درست الماجستير في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، على حسابها الخاص بأيرلندا، مشيرة إلى أن بعد تخرجها، عرضت عليها عدة شركات عالمية

العمل معها من بينها ” جوجل ” ، و ” فيسبوك ” .

كما قالت ” سمر ” : ” اخترت العمل مع شركة فيسبوك؛ لأنها ترى أن بمقدورها وضع بصمتها في الشركة، في أقصر وقت ممكن ” ، ملفتة الانتباه إلى أنها تعمل في تطوير منتجات ” فيسبوك ” ، من خلال القسم الهندسي للشركة، بما يتناسب مع احتياج السوق والعملاء.

يُذكر أن سمر عبد المحسن السلطان، تعمل كمسؤولة عن تقديم الاستشارات للشركة، المتوسطة والصغيرة، وتعريفها بكيفية الاستفادة من خدمات ” فيسبوك – انستجرام ” ؛ لتسويق منتجاتها، وذلك من أجل تنمية أعمالها وتصبح في مطاف الشركات الكبرى.