بالفيديو.. رد فعل طريف لمسن اكتشف أن عمره اقترب من المائة

متابعات(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لرجل يخبر والده أنه اقترب من الاحتفال بعيد ميلاده المائة، لكنه لم يتوقع سماع الكلمات البذيئة من والده.

في بداية الفيديو، ظهر العجوز يخمن عمره، حيث توقع أنه يبلغ من العمر 89 عاما، لكن ابنه طلب منه أن يزيد العدد حتى وصل إلى رقم 98 عاما، ما جعل العجوز يشعر بالصدمة.

ويمكن سماع العجوز يقوم ببعض الحسابات البسيطة، ويقول إنه ولد في عام 1919، ويستفسر عن العام الحالي، وبسرعة أدرك أنه في هذا الصيف سيصبح عمره 99 عاما، وفي العام المقبل سيكمل عامه المائة.