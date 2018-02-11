التعليم تكشف موعد ومكان إقامة صلاة الاستقساء

عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الأحد، عن توقيت أداء صلاة الاستقساء، المقرر تأديتها غدًا الأثنين.

وقال ” العصيمي” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بتوجيه من معالي الوزير سيؤدي منسوبو جهاز الوزارة بطريق الملك عبدالله صلاة الاستسقاء غداً إن شاء الله بمصلى الوزارة الساعة السابعة والنصف صباحاً، نسأل الله تعالى أن يتقبل طاعتكم ويغيث البلاد بفضله وكرمه .”

وكان الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، أصدر توجيهات بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات، يوم غد الإثنين؛ تأسياً بسنة النبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم.