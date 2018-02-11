ساما توقع اتفاقية مع Ripple والبنوك المحلية لاستخدام تقنيات الحوالات الخارجية

عادل الحربي(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أنها وقعت اتفاقية مع شركة Ripple بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية؛ لاستخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية.

وأشارت ” ساما ” ، إلى أن عدداً من البنوك المحلية ستشارك في في التجربة المبدئية لهذه التقنية مع الشركة، نافية شمول هذه الاتفاقية أو المشروع العملة الرقمية للشركة ” XRP “.

وقالت إن المشروع يقتصر على تجربة التحويلات بين المصارف المحلية وبعض المصارف المشتركة بالخدمة في دول الأخرى.

كما حذرت من ما يمسى بالعمل الافتراضية التي، لأنها لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة، ويقع خارج المظلة الرقابية في المملكة.