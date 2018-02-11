حرس الحدود يفتح باب التسجيل للرتب العسكرية البحرية للتعيين بعد التخرج

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت المديرية العامة لحرس الحدود، باب القبول عبر الموقع الإلكتروني، للرتب العسكرية البحرية ” وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي ” ، للتعيين بعد التخرج على ” ملاك القوات الخاصة للأمن والحماية ” بمشروع الشمال بمنطقة تبوك ومشروع البحر الأحمر بتبوك والمدينة.

واشترطت الوزارة في المتقدم: أن يكون سعودي الأصل لا يزيد عمره عن (30) عاماً، ولا يقل طول المتقدم عن 168 سم مع تناسب الطول والوزن، و ألا يكون موظفاً مدنياً أو عسكرياً أو مفصولاً، وأن لا يكون محكوماً بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، و أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة، وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، و أن يجتاز جميع مراحل وإجراءات القبول بنجاح.كما أشارت إلى أن المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف، هي:

1- رتبة وكيل رقيب بحري، أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بكالوريوس، والأولوية للتخصصات التالية: ” حاسب آلي- هندسة- لغات وترجمة- محاسبة- قانون- تربية بدنية “.

2- رتبة عريف بحري، أن يكون حاصلاً على مؤهل دبلوم لا تقل مدة الدراسة المقررة عن سنتينبعد شهادة الثانوية العامة.

3- رتبة جندي أول بحري، أن يكون حاصلاً على مؤهل دبلوم لا تقل مدة الدراسة المقررة عن ستة أشهر بعد شهادة الثانوية العامة وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومعتمدة من الجهة الرسمية المشرفة.

4- رتبة جندي بحري أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها “علمي- شرعي- تجاري- صناعي- فنية المعهد العلمي “.

وطالبت الراغبين في الالتحاق بالقوات الخاصة للأمن والحماية المبادرة، بإدخال بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني، مع تحري الدقة والصدق في البيانات المدخلة وعلى مسؤولية المتقدم.

وأوضحت أنه على المقبولين مبدئياً عند مراجعة لجنة القبول في مرحلة مطابقة البيانات اصطحاب المستندات: أصل الشهادة الدراسية وكافة المؤهلات العلمية الأخرى مع صورة للمطابقة، أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة، أصل دفتر العائلة للأب مع صورة للمطابقة، عدد (4) صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4/3) مكشوف الرأس، بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من الجهة المعتمدة وإرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.

وسيتم التقدم عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط هنا ، وذلك بدءاً من غداً الإثنين وحتى الأربعاء 5/6/ 1439 هـ.