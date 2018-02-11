  • الأحد 11

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. ” الهيئة الجبلية ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

” الهيئة الجبلية ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

” الهيئة الجبلية ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف صحية شاغرة للمواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم العالي في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكيّة في محافظة ” الجبيل ” ، وفقًا للمسميات الآتية:
– أخصائي علاج تنفسي
– أخصائي علاج النطق.
– فني تخطيط دماغ وعضلات.
– فني جبس وتجبير.
– فني تخطيط القلب.
– فني إمداد التعقيم.
– فني تصوير القلب.
– أخصائي تمريض.

وأشارت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من 7 فبراير 2018، كذلك معرفة التفاصيل والشروط، عبر الرابط التالي:هنا


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *