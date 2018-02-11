” الهيئة الجبلية ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة
كشفت الهيئة العامة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف صحية شاغرة للمواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم العالي في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكيّة في محافظة ” الجبيل ” ، وفقًا للمسميات الآتية:
– أخصائي علاج تنفسي
– أخصائي علاج النطق.
– فني تخطيط دماغ وعضلات.
– فني جبس وتجبير.
– فني تخطيط القلب.
– فني إمداد التعقيم.
– فني تصوير القلب.
– أخصائي تمريض.
وأشارت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من 7 فبراير 2018، كذلك معرفة التفاصيل والشروط، عبر الرابط التالي:هنا
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