” الهيئة الجبلية ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف صحية شاغرة للمواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم العالي في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكيّة في محافظة ” الجبيل ” ، وفقًا للمسميات الآتية:

– أخصائي علاج تنفسي

– أخصائي علاج النطق.

– فني تخطيط دماغ وعضلات.

– فني جبس وتجبير.

– فني تخطيط القلب.

– فني إمداد التعقيم.

– فني تصوير القلب.

– أخصائي تمريض.

وأشارت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من 7 فبراير 2018، كذلك معرفة التفاصيل والشروط، عبر الرابط التالي:هنا