وظائف شاغرة متنوعة بمستشفى ” الملك عبدالله “

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت مستشفى الملك عبد الله الجامعي، عدد من الوظائف الصحية والفنية للمواطنين بالمملكة، وذلك للعمل بمقر المستشفى، في العاصمة الرياض.

وقدمت المستشفى هذه الوظائف، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في تخصصات متنوعة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

– مصمم جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” التصميم، الاتصالات التصويرية، الفن ” ، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

– فني ثاني صيدلة: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

– أخصائي أول مختبر الاعتماد وتطوير السياسات: درجة البكالوريوس في تخصصات ” علوم المختبرات الطبية، جودة الرعاية الصحية ” .

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، بدءًا من 8 فبراير 2018م، حتى 15 فبراير 2018م، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الموضح في الرابط التالي: هنا .