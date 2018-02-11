تزاحم لشراء نوع معين من البسكويت بالسويد

ستوكهولم(صدى):

أحدث نوع من البسكويت بمدينة السويد حالة غريبة من الزحام، حيث اصطف مجموعات كبيرة من السويديين في طوابير طويلة استمر كل منها لأكثر من ساعة، لشراء نوع شهير من البسكويت المحشو بالشيكولاتة.

حيث أن هذا البسكويت يُصنع مرة أو مرتين فقط في العام في أحد المصانع بالبلدة، ويباع في منفذ واحد فقط خارج بوابات المصنع بسعر 29 كرونر (5.3 دولارًا) للعلبة وبها عشر قطع.

و يعتبر هذا المصنع من أكبر مصانع البسكويت في المنطقة الاسكندينافية، بالإضافة إلي أن أعداد الناس كانت غير عادية، كما كان هناك توافد أكثر من أى وقت مضى.