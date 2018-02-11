سوسن الشاعر تعليقا على تصريحات وزير خارجية قطر: هل فقدت الشريفه شرفها

طلال الضوي(صدى):

سخرت الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر، اليوم الأحد، من تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حول رغبة قطر في أن يعم السلام.

وقالت ” الشاعر ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” وزير خارجية قطر لـCNN: لسنا ودودين جداً تجاه إيران.. ونريد منطقة يعمها السلام يا سبحان الله هل فقدت الشريفه شرفها حتى اصبحت قطر غير ودوده معها الان؟ ام ان التودد للامريكان جعلكم ترمون الشريفه خلفكم؟ ما الذي غير موقفكم و افقدكم ودكم؟ ” .