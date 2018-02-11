شركة ” بيرين ” تعلن عن توفر 500 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بيرين لتصنيع وتعبئة مياه الشرب، عن توفر 500 وظيفة شاغرة، للمواطنين في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الخرج، القصيم، جازان، أبها، بيشة، القنفذة، نجران، وادي الدواسر، الباحة، الطائف، الدوادمي، حائل، تبوك، حفر الباطن، عرعر، الدمام، الأحساء، الجبيل، الخفجي ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– مندوب مبيعات.

– منشط مبيعات.

– منسق مبيعات.

– مشرف مبيعات.

– أمين مستودع.

– سائق رافعة شوكية.

– محاسب وأمين صندوق.

– مهندس كيميائي.

– أخصائي أمن معلومات.

وناشدت الشركة الراغبين، في الالتحاق بالوظائف المعلنة، إرسال ” السير الذاتية ” والمؤهلات، على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .