شركة ” بيرين ” تعلن عن توفر 500 وظيفة شاغرة
كشفت شركة بيرين لتصنيع وتعبئة مياه الشرب، عن توفر 500 وظيفة شاغرة، للمواطنين في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الخرج، القصيم، جازان، أبها، بيشة، القنفذة، نجران، وادي الدواسر، الباحة، الطائف، الدوادمي، حائل، تبوك، حفر الباطن، عرعر، الدمام، الأحساء، الجبيل، الخفجي ” .
وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة وفقًا للمسميات التالية:
– مندوب مبيعات.
– منشط مبيعات.
– منسق مبيعات.
– مشرف مبيعات.
– أمين مستودع.
– سائق رافعة شوكية.
– محاسب وأمين صندوق.
– مهندس كيميائي.
– أخصائي أمن معلومات.
وناشدت الشركة الراغبين، في الالتحاق بالوظائف المعلنة، إرسال ” السير الذاتية ” والمؤهلات، على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .
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