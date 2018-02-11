بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب تركل حارس أمن في حفل السويد

نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس حفل الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ في السويد، حيث بدت فيه وهي تعتدي بالضرب على حارسها الشخصي بسبب إبعاده لأحد معجبيها ومنعها من الإقتراب من شيرين والتقاط الصور معها.

شيرين بانت في الفيديو وهي تقوم بركل حارسها الشخصي من الخلف، وتقدمت للمعجبة وتصورت معها .

وانقسمت أراء المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي حول ما فعلته شيرين فمنهم من اعتبر أن تصرف شيرين مع الحارس غير أخلاقي خاصة أن عمله هو حمايتها من اي تدفق للجمهور عليها، وأخرين اعتبروا أن تصرف شيرين إيجابي ويبدى محبتها لجمهورها، وما فعلته لم يكن غير تصرف عفوي.