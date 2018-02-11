بالفيديو.. قدرة الإبل على أكل الشجيرات ذات الأشواك

عادل الحربي(صدى):

قام مواطن بتوثيق مقطع فيديو لمجموعة من الإبل تأكل الشجيرات الصحراوية ذات الأشواك دون أدنى عائق لها في ذلك، مما يدل على قدرتها العجيبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، الذي أثار استغرابهم، ومعلقين عليه بالآية القرآنية الكريمة، ” أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ” .