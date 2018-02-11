شركة سراكو تعلن عن 7 وظائف شاغرة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة سراكو للمقاولات والصيانة، إعلان عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في بالمنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- مشرف سقالات.

2- رسام.

3- مراقب المستندات.

4- مهندس معماري.

5- مشرف المشتريات.

6- مسئول/ فني سلامة.

7- منسق المشتريات.

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 فبراير 2018م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول من هنا : هنا .