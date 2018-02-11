بالفيديو.. اشتباكات بين المجاهدين وعناصر المليشيا الإرهابية بالحد الجنوبي

تركي السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر اشتباكات حادة بين الجنود المجاهدين وعناصر مليشيا الحوثي التابعة لإيران قبالة حدود الخوبة بالحد الجنوبي في جازان.

وجدير بالذكر، إنه تمكنت القوات المسلحة من قتل نحو 15 مسلحًا تابعين لمليشيا الحوثي حاولوا التسلل إلى عدة مواقع، وذلك في كمين نصبه الجيش لهم في منطقة المهاشمة بمحافظة الجوف.