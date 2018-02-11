تكريم أفضل ” 5 ” مبادرات قرائية بمعرض الكتاب في الرياض

علي القحطاني(صدى):

يكرم وزير الثقافة والإعلام، خمس مبادرات قرائية، وذلك خلال حفل افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2018م، وذلك بهدف التحفيز على الإبداع، وتعزيز قيمة القراءة.

يأتي ذلك في إطار تكريم مبادرات القراءة بالمعرض، حيث يمنح الوزير، تكريمًا خاصًا لأفضل خمس مبادرات قرائية خدمت القراءة والكتاب.

وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن إمكانية الترشح بتلك المبادرات من قِبل الراغبين، وذلك من خلال التقديم عبر الرابط التالي: هنا .