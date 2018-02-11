تدريب أخصائي الجراحة على مهارات أساسيات جراحة المناظير بمستشفى الإمام الفيصل

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ورشة تدريب على المهارات الأساسية للجراحة بالمنظار ٫ تحت إشراف الدكتور عتيق القرني مدير المستشفى وتستهدف هذه الورشة جميع متدربي وأخصائييّ الجراحة بمختلف أنواعها وتعتبر من الورشات النوعية بالمملكة حيث اعتمدت على التدريب بإستعمال أجهزة محاكاة حديثة بمواصفات عالمية من تصميم الدكتور مهدي ابو عصيدة استشاري المسالك بالمستشفى .

الجدير بالذكر ان إدارة المستشفى تتوجه نحو تنظيم دوري أسبوعي لهذه الورشات لتدعيم منظومة التدريب والتكوين المستمر بالمستشفى وتدعيم مكانته في الإحاطة بالأطباء المقيمين في جميع الاختصاصات الجراحية للزمالة السعودية وتسعى الإدارة كذلك لتنظيم مثل هذه الورشة على المستوى الوطني لتعميم الفائدة بالتعاون مع الهيئات الأكاديمية المختصة.