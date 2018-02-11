بالفيديو.. احتفاء مدرسيين مصريين بزواج مواطن على طريقتهم الخاصة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو ترصد احتفاء مدرسين مصريين بزواج صديقهم السعودي في المزاحمية على طريقتهم الخاصة، حيث ألتف أصدقاء المواطن السعودي حوله أثناء احتفاله بزواجه، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بإلتقاط الصور والمقاطع التذكارية.

كما ألقى أصدقاء المواطن من الجالية المصرية، قصيدةً رائعةً بمناسبة زواج صديقهم، باللهجة السعودية، نالت استحسان وثناء الحاضرين، بالإضافة إلى إهداء أصدقه من المصريين واليمنيين والسوريين، مكافأة لزميلهم بمناسبة الزواج مقدارها 12 ألف ريال، وسط تهليل وصيحات الفرح، التي غمرت أجواء الاحتفال بالزواج.