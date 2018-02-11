مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية خلال اليومين القادمين على المنطقة

محمود البلوي(صدى):

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية وأمطار رعدية على عموم المنطقة فقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن هذه التنبيهات تتمثل بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كيلو متراً في الساعة ورؤية أقل من كيلو مترين غداً وبعد غدٍ مع فرصة لهطول أمطار رعدية قد تكون من متوسطة إلى غزيرة يوم الثلاثاء يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة والابتعاد عن مجاري السيول في حالة تساقط الأمطار والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني ومتابعة التنبيهات عبر الموقع الرسمي للمديرية على الرابط هنا أو عن طريق حساباته الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .