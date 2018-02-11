فريق تطوعي يقدم خدمات الصيانة للمنازل مجانا بـ ” نجران “

راشد آل شريه(صدى):

أوضحت أحد التقارير التلفزيونية، عن فريق تطوعي ناتج عن مبادرة اجتماعية، بمنطقة ” نجران ” ، حيث يقدم خدمات صيانة المنازل مجانًا، للأسر المحتاجة أو لذوي الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، قال علي الزهراني، عضو الفريق التطوعي، أن الفريق يقدم خدمات الصيانة للمنازل، وذلك وفقًا للتدريب الذي حصلوا عليه في الكلية التقنية والمعهد الصناعي، بما يتلائم مع رؤية المملكة 2030.

وذكر حمد آل منصور، وهو أيضًا عضو في الفريق، أن خدمات الصيانة التي يقدمها الفريق ثم التدرب، عليها من إصلاح السباكة والنجارة والكهرباء، واللحام وغيرها، من الخدمات التي يتم تقديمها مجانًا.

كما أوضح نصر رشان، مدرب الفريق التطوعي، أن جميع أعضاء الفريق التطوعي لديهم شغف كبير؛ لتعلم المهنة كات في مجال تخصصه، مشيرًا إلى أن هذا دافع لهم في التوسع، في فريق الصيانة التطوعية، واكتساب مهارات كبيرة.