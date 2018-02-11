بالصور.. العثور على طرد غير متوقع بمكتب بريد

مكسيكو(صدى):

كشفت كلاب الشرطة الفيدرالية بالمكسيك ، عن وجود شبل نمر بنغالي الأصل يبلغ من العمر شهرين داخل في حاوية بريد بلاستيكية لمكتب بريد في مدينة تلاكيباغو بولاية غاليسكو المكسيكية، تمهيداً لإرساله إلى جزء آخر من البلاد.

وفي التفاصيل فقد شعرت الكلاب المدربة خلال جولة تفتيش روتينية بالمكتب بوجود ضوضاء وحركات داخل الحاوية البلاستيكية، وسرعان ما رصد الضباط الشبل الصغير وهو يحفر ثقب يدخل منه الهواء الى الحاوية ليتمكن من التنفس، حيث كان الطرد البريدي ملفوفا بالشريط ليخفي محتواه.

وأكدت وسائل إعلام مكسيكية أنه عندما فتح الضباط الصندوق رأوا نمر البنغال في الداخل، وقد تم ترطيب الشبل وكان مستلقياً على الصحيفة دون طعام أو ماء داخل الحاوية.