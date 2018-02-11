الشؤون الإسلامية بعسير تحدد الجوامع التي تقام فيها صلاة الاستسقاء غدا

أبها(صدى):

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير أسماء الجوامع التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء غداً بمدينة أبها.

وأوضح مدير عام الشؤون الإسلامية بالمنطقة حجر بن سالم العماري، أن الصلاة ستقام في حوالي 37 جامعاً بمدينة أبها وذلك في تمام الساعة السابعة صباحاً، مشيراً إلى أن من أبرز الجوامع التي ستقام فيها الصلاة هي: جامع الملك عبدالعزيز، وجامع الملك فيصل، وجامع الملك فهد، وجامع الخلفاء الراشدين، وجامع الراجحي، وجامع النميص الأعلى، وجامع الارتفاع، وجامع اليحيا، وجامع التويم، وجامع السياري، وجامع ابن مسفر، وجامع ابن هتلان، وجامع سرثبته، وجامع ابن صليخة، وجامع الحمراني، وجامع آل غليظ، وجامع البراء، وجامع النميص الأسفل، وجامع ابن باز، وجامع المحسنين، وجامع مستشفى عسير، وجامع جوحان، وجامع ابن شبلان، وجامع ابن القيم، وجامع فاطمة الزهراء، وجامع ابن حمران، وجامع نور الإيمان، وجامع الغامدي، وجامع الإحسان، وجامع الفرقان، وجامع الفاروق، وجامع نجد، وجامع الوهيبي، وجامع الإحسان، وجامع الموسى، وجامع أبو بكر، وجامع العامر.