زوجان ضلا الطريق في الجبال.. و ” الواتسآب ” ينقذهما

أبو ظبي(صدى):

تمكن رجال غرفة العمليات في قسم الإسعاف والإنقاذ بإمارة رأس الخيمة في الإمارات، من إنقاذ زوجين ضلا الطريق في جبال الإمارة، وذلك عبر رسالة من تطبيق الواتس آب.

وتفصيلاً، قام الزوجين برحلة استشكافية في جبال الإمارة بدأت عند التاسعة صباحاً، إلا أنهم ضلا الطريق وأرسلا بلاغاً إلى غرفة العمليات عند السادسة مساءاً.

وقال الرائد طارق الشرهان رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بالإمارة، حيث تم تشكيل فريق عمل من 7 مسعفين ومنقذين وسيارتي إسعاف وأخرى للإنقاذ إلى الجبال.

وكان الزوجين قد أرسلا موقعهما عبر ” الواتسآب ” ، قبل أن ينقطع الاتصال بهما تماماً، فيما نجحت الفرق في الحصول عليهما وإنقاذهما بعد 3 ساعات متواصلة من البحث.