زوجان ضلا الطريق في الجبال.. و ” الواتسآب ” ينقذهما
تمكن رجال غرفة العمليات في قسم الإسعاف والإنقاذ بإمارة رأس الخيمة في الإمارات، من إنقاذ زوجين ضلا الطريق في جبال الإمارة، وذلك عبر رسالة من تطبيق الواتس آب.
وتفصيلاً، قام الزوجين برحلة استشكافية في جبال الإمارة بدأت عند التاسعة صباحاً، إلا أنهم ضلا الطريق وأرسلا بلاغاً إلى غرفة العمليات عند السادسة مساءاً.
وقال الرائد طارق الشرهان رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بالإمارة، حيث تم تشكيل فريق عمل من 7 مسعفين ومنقذين وسيارتي إسعاف وأخرى للإنقاذ إلى الجبال.
وكان الزوجين قد أرسلا موقعهما عبر ” الواتسآب ” ، قبل أن ينقطع الاتصال بهما تماماً، فيما نجحت الفرق في الحصول عليهما وإنقاذهما بعد 3 ساعات متواصلة من البحث.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1365 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله على السلامه❤️
٧مسعفين واهم اثنين
في وحده اعرفها زوج اختها وصاحبه صار لهم امس حادث الصباح بطريقهم للمطار جت سياره وضربتهم من ورا ولفت بهم عشر لفات شابين سكارى المهم جا الاسعاف كشف عليهم لقو ضغطهم مرتفع واحد منهم يطلع من فمه دم قالو لهم روحو بسرعه المستشفى تخيلو تركوهم وقالو في حاله اصعب !!!!!!
والله المستعان بس
برق[ عدد التعليقات: 11499 ] نشر منذ 2 ساعتين
احلفي يابنت النور
قولي والله 😉
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان بنت النور🌹
وقدامهم العافية يارب
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1365 ] نشر منذ 55 دقيقة
وليه نكذب شي صار ويقهر يابرق😏😏
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1365 ] نشر منذ 54 دقيقة
يعافيككك ربي عذاب الرحيل
كان زمان[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 50 دقيقة
من أمن العقاب أساء الأدب …