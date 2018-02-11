انطلاق حملة ” Me too ” لمناهضة التحرش في أسبوع الموضة بنيويورك

نيويورك(صدى):

انطلقت حملة لمناهضة التحرش في أسبوع الموضة فى نيويورك، حيث اتخذ اتجاهًا آخر خلال عروض الأزياء التي قدمت خلاله، حيث برزت قضية مناهضة التحرش الجنسي عالميًا، والتي أطلق عليها حملة ” Me too”.

وقد شجعت هذه الحملة 8 فتيات بعيدات عن عالم الشهرة علي عرض تجاربهن لمناهضة التحرش خلال أسبوع الموضة في نيويورك، في أحد الفنادق بالقرب من ميدان التايمز، وسط حضور قارب على الـ200 شخص، وظهرت الفتيات مرتديات أزياء عادية، من الحرير والجلد، وظهر أحد الشباب معهن مرتديًا ماسك الخنزير.

حيث أرادت الفتيات توصيل أصواتهن من خلال أسبوع الموضة، وتسليط الضوء على ضرورة مناهضة التحرش في كل مكان بالعالم، فبعد الانتهاء من العرض تراصت المشاركات في العرض بجانب بعضهن البعض، وبجانبهن الشاب بماسك الخنزير، وأمسكن بمكبر الصوت وبدأن في سرد تجاربهن القاسية مع التعرض للتحرش بمختلف أشكاله.

و لم يكن الهدف من العرض المقدم إظهار جمال الأزياء أو الفتيات، بل ركز على ضرورة مناهضة التحرش، والتعبير عن المعاناة النفسية والجسدية التي تتعرض لها الفتيات من خلال حملة ” Me too”، التي شاركت فيها النساء من جميع دول العالم، وقصصن تجاربهن مع التحرش في المنزل، والشارع، ومكان العمل.