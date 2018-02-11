إصابة 4 أشخاص في هجوم مسلح على كنيسة إندونيسية
أعلن يوليانتو المتحدث باسم شرطة مدينة يوجياكارتا الإندونيسية، عن هجوم شخص مسلح بسكين على عدة أشخاص آخرين أثناء توجههم لكنيسة بالمدينة، اليوم الأحد.
وأضاف ” يوليانتو ” أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة أشخاص قبل أن تطلق الشرطة النار على المعتدي، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يؤكد حتى الآن أن الواقعة مرتبطة بالإرهاب.
وأوضح أن الشرطة: ” أطلقت النار على المهاجم، الذي لم يتم تحديد هويته بعد، في البطن، كما لم يتضح بعد مدى خطورة حالة المصابين في الهجوم. ”
وجدير بالذكر، إنه شهدت إندونيسيا مؤخرًا، صعودًا في موجات التشدد المحلية التي استلهمت أفكارها جزئيًا من تنظيم داعش الإرهابي.
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