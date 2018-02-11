إصابة 4 أشخاص في هجوم مسلح على كنيسة إندونيسية

جاكرتا(صدى):

أعلن يوليانتو المتحدث باسم شرطة مدينة يوجياكارتا الإندونيسية، عن هجوم شخص مسلح بسكين على عدة أشخاص آخرين أثناء توجههم لكنيسة بالمدينة، اليوم الأحد.

وأضاف ” يوليانتو ” أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة أشخاص قبل أن تطلق الشرطة النار على المعتدي، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يؤكد حتى الآن أن الواقعة مرتبطة بالإرهاب.

وأوضح أن الشرطة: ” أطلقت النار على المهاجم، الذي لم يتم تحديد هويته بعد، في البطن، كما لم يتضح بعد مدى خطورة حالة المصابين في الهجوم. ”

وجدير بالذكر، إنه شهدت إندونيسيا مؤخرًا، صعودًا في موجات التشدد المحلية التي استلهمت أفكارها جزئيًا من تنظيم داعش الإرهابي.