السر وراء تسلل طبيبة لغرفة مريضة وتوجيهات بالقبض عليها في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وجه سعد بن مقبل الميموني، محافظة الطائف، الشرطة والنيابة العامة بسرعة إلقاء القبض على طبيبة عربية بإحدى المستشفيات الخاصة للولادة.

وكانت الطبيبة قد تسللت إلأى غرفة مريضة بالمستشفى بعد تورطها في خطأ طبي سابق معها، وذلك للإطلاع على تقاريرها الطبية.

يشار إلى أن الطبيبة كانت قد قررت إجراء عملية قيصرية إلى إحدى السيدات إلا أن المريضة قد شعرت بمضاعفات وضرر، حيث كان هناك خراج في مكان العملية، أدخلت على إثرها إلى مستشفى النساء والولادة الحكومي الذي نجح في تنظيف الجرح واحتواء الحالة.