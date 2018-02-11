السر وراء تسلل طبيبة لغرفة مريضة وتوجيهات بالقبض عليها في الطائف
وجه سعد بن مقبل الميموني، محافظة الطائف، الشرطة والنيابة العامة بسرعة إلقاء القبض على طبيبة عربية بإحدى المستشفيات الخاصة للولادة.
وكانت الطبيبة قد تسللت إلأى غرفة مريضة بالمستشفى بعد تورطها في خطأ طبي سابق معها، وذلك للإطلاع على تقاريرها الطبية.
يشار إلى أن الطبيبة كانت قد قررت إجراء عملية قيصرية إلى إحدى السيدات إلا أن المريضة قد شعرت بمضاعفات وضرر، حيث كان هناك خراج في مكان العملية، أدخلت على إثرها إلى مستشفى النساء والولادة الحكومي الذي نجح في تنظيف الجرح واحتواء الحالة.
القحطاني[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 1 ساعة
فين القسم ع كتاب الله يا دكتوراة
فين القسم ع كتاب الله يا دكاترة
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 1 ساعة
اخي عذاب الرحيل
الخبر يقول الدكتوره من دوله عربيه-مادري عندهم قسم ولا لا -الله اعلم-وبعدين اللي دينه والتزامه وخوفه من ربه مايمنعه من الغش والتلاعب وغيرها ماراح يمنعه قسم-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1365 ] نشر منذ 58 دقيقة
لاحول ولاقوه الا بالله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24516 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله المستعان
كان زمان[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 53 دقيقة
الخوف وما يسوي …