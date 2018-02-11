ارتفاع دعاوى الأحوال الشخصية في 13 منطقة خلال 5 أشهر

نايف السالم(صدى):

أعلن مصدر عدلي، عن ارتفاع دعاوى الأحوال الشخصية الواردة في المحاكم الابتدائية بنسبة كبيرة، خلال الخمس شهور الماضية.

وأوضح المصدر، أنه منذ بداية محرم لعام 1439 حتى جمادى الأولى بلغت قضايا النكاح والفرقة في 13 منطقة بالمملكة، 13799 دعوى وقضية.

وتصدرت كل من منطقتي مكة المكرمة والرياض، عدد الدعاوى فبلغت 4913 دعوى أو قضية بنسبة بمكة، و 2553 في الرياض، ثم الشرقية حيث بلغت 1696 دعوى أو قضية بنسبة، أما جازان فبلغت عدد الدعاوى أو قضايا النسب فيها 1206.