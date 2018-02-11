17 جامعا لأداء صلاة الاستسقاء بنجران غدا

راشد آل شريه(صدى):

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران 17 جامعاً لإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ الاثنين، بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وأوضح المدير العام للفرع أحمد بن علي طالبي، أن الجوامع التي ستقام بها الصلاة هي: جامع خادم الحرمين الشريفين بحي الخالدية، وجامع الإمام البغوي بحي الجامعة، وجامع الشافعي بحي الفهد الجنوبي، وجامع الحسن بن علي في أبا السعود، وجامع الأمير مشعل بن عبدالله بالمشعلية، وجامع مجمع العنود بتصلال، وجامع الشيخ ابن باز بسائلة غزال، وجامع بنيان بن شويل بالحصينية، وجامع عمر بن عبدالعزيز بحي الفهد الشمالي.

ومن الجوامع التي ستقام بها الصلاة كذلك: جامع الشيخ عبدالرحمن المطرودي بالعريسة، وجامع مصعب بن عمير بحي القعصوم، وجامع عثمان بن مظعون بخباش، وجامع الأمير مشعل بن سعود بالمنخلي، وجامع النور بالغويلا، وجامع الشيخ العسكري بالفيصلية، وجامع عروة بن مسعود بحي الشرفة، وجامع بن حران بالعريسة.

وأشار طالبي إلى أن الصلاة ستقام عند الساعة السادسة و 51 دقيقة صباحاً.