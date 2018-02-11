بالصور.. معمرين بلغوا المائة وما فوق

متابعات(صدى):

قضى المصور الفوتوغرافي لويجي كوردا، عامين وهو يصور ويجري مقابلات، مع سردينيين معمرين، في مناطق مثل ” بارباغيا – أوغلياسترا – وكامبيدانو ” ؛ من أجل مشروعه ” 100 معمّر.

واكتشف ” كوردا ” أثناء رحلته، الدور المهم الذي تؤدية الحياة الإجتماعية، في طول العمر، وسنستعرض بعض الوجوه الذي صورها ” كوردا ” .

– هذه الصورة للمعمرة ” بابسكوالينا ستشيرو ” ، التي ولدت في عام 1907، عملت في المناجم وهى تحب تناول التوت.



– صورة ” ريتا تومانيو ” ، ولدت عام 1907، وهى لا تشرب الكحول ولا تشاهد التلفاز.



– هذه الصورة لـ ” سالفاتوري سبانو ” ، في العام 1907، وهو يحب الرقص والاستمتاع بجولات يومية على دراجته.



– الصورة لـ ” ماريا ساتا ” من مواليد العام 1907، وهي تحب تناول المعكرونة والبطاطا في غالبية الوقت.



– ” غيوسيبي تاكوري ” ، ولد في العام 1901، وهو يحب تناول كل شئ، ولكنه يحب البطاطا المقرمشة على وجه التحديد.