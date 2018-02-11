إطلاق فعالية ” ومضة نقوش ” بالدمام

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، عن إطلاق فعالية الفن التشكيلي والرسم على الجدران تحت عنوان ” ومضة نقوش ” ، وذلك في إطار الإبداع والاحترافية بين الماضي و الحاضر.

وأوضحت ” أمانة الشرقية ” عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه من المقرر إقامة الفعالية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 28/5/1439هـ حتى الجمعة 30/5/1439هـ .

يأتي ذلك تحت رعاية سمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، فيما تقام الفعالية بشارع الخليج المقابل لدوار الأشرعة، في محافظة الدمام.