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وظائف شاغرة بإحدى المنشآت الوطنية الكبرى في الرياض

وظائف شاغرة بإحدى المنشآت الوطنية الكبرى في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى المنشآت الوطنية الكبرى المتواجدة بالعاصمة الرياض، عن رغبتها في التوظيف في عدد من الأماكن الشاغرة بها.

وأوضحت المنشأة أن المسميات الوظيفية المتاحة تتمثل في: مهندس ميكانيكي، ومهندس كيميائي، بالإضافة إلى مهندس حاسب آلي.

وأشارت إلى أن أنه يشترط في المتقدم أن يكون خريج جامعة الملك سعود، وحاصل على معدل يفوق 3.75 من 5، لافتة إلى أن الوظائف المتاحة للسعوديين فقط، مؤكدةً على ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية.

ودعت المهتمين إلى إرسال السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]

 


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