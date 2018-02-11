إدارة أوقاف ومساجد الطائف تحدد 18 جامعا لصلاة الاستسقاء غدا

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حددت الإدارة العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف ثمانية عشر جامعاً لصلاة الاستسقاء غداً.

وأوضحت الإدارة أن الجوامع التي ستقام فيها الصلاة بالطائف هي جامع الملك فهد بالعزيزية، وجامع بن معمر بالحلقة الشرقية، وجامع خادم الحرمين الشريفين بالحوية، وجامع بلال بن رباح, وجامع بن سند بالشهدا الجنوبية، والسرور بمخطط البيعة، والاحسان بمخطط المنتزه، والجوهرة بشهار، وجامع الامير بندر بن عبدالعزيز بطريق الملك فهد الدائري، وجامع ابن القيم بحي السحيلي وجامع والدة الامير بندر بحي القمرية, وجامع السناح بالسناح, وجامع الامير سلطان بحي مثملة, وجامع الاميرة بنت تركي بشهار, وجامع الجوهرة بحي شهار, وجامع الملك

خالد بالسديرة, وجامع الحلاة بقرية الحلاة, مشيرة إلى أن النداء للصلاة بجميع الجوامع سيكون في تمام الساعة 7:10 صباحاً.