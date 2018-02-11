مستفيدين ” حساب المواطن ” يشتكون نقص الدعم في الدفعة الثالثة والبرنامج يرد

نايف السالم(صدى):

وردت بعض الشكاوى من المواطنين إلى حساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن، وذلك بعد ساعات قليلة من إيداع الدفعة الثالثة من الدعم الحكومي عبر البرنامج، صباح اليوم الأحد.

وشملت الشكاوى، وجود نقص في المبالغ المفترض أن يحصلوا عليها دون علمهم بأسباب الخصم أو الاختلاف في المبلغ، حيث اشتكى مواطن من أن لديه 4 أبناء مؤهلين وأنه حصل على مبلغ 955 ريالًا خلال الدفعتين السابقتين، إلا أن المبلغ نقص إلى 312 ريالًا في الدفعة الثالثة.

من جانبه، قال الحساب في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” في حال كان المبلغ ناقصًا يمكنك تقديم شكوى عن طريق البوابة الإلكترونية بعد 5 أيام من تاريخ الاستحقاق وستم الرد على الاعتراض خلال 60 يوماً “.

وأكد البرنامج، أن هناك عدم دقة في البيانات المدخلة من قبل بعض المستحقين، ما أثر سلبياً على قيمة الدعم المقدم لهم، مشيراً إلى أنه تم التواصل معهم وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، وكذلك يمكن تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق بعد 5 أيام من إيداع أي دفعة.

كما أشار إلى أن ” كلمة وجهت ” الموجودة مقابل الدفعة المستحقة للمستفيدين من الدعم الحكومي، تعني أن الدفعة في طريقها إلى حساب المواطن في أحد البنوك.