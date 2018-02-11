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الماسكرا تسيطر علي موضة الماكياج لربيع 2018

الماسكرا تسيطر علي موضة الماكياج لربيع 2018
متابعات(صدى):

يزيد الماكياج من جمال الفتاة خاصة إن كان هادئًا، فهو يعمل على تحديد ملامحها وظهورها بشكل يجذب نظرات الجميع.

و لكن لكل موسم موضة ماكياج خاصة به تتماشى مع الأجواء، فالربيع تميل موضة الماكياج فيه إلى الألوان الفاتحة، وهذا الربيع الماسكرا هي المسيطرة علي الماكياج.

فخلال المواسم الماضية كان الأيلاينر هو بطل ماكياج العيون، واعتمدت عليه الكثير من الفتيات لرسم عيونهن به، بينما هذا الموسم تظهر الماسكرا بشكل مختلف، فالماسكرا دون وضع الأيلاينر هى الموضة، لذا احرصي على وضع الماسكرا الثقيلة أي ضعي أكثر من طبقة ماسكرا لكي تبرزي بها جمال عينيك دون الاستناد إلى الأيلاينر أبدًا، إلى جانب وضع الماسكرا على الرموش العلوية وكذلك السفلية.

 


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