الزعاق: انحسار الموجة الباردة وانتشار الغبار ببعض المناطق

علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الأحد، أن الطقس سيسحب رداء البرودة خلال هذا الأسبوع، وذلك عبر قنطرة الغبار العالقة على مناطق واسعة.

وأضاف ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك يتمثل في: ريح مثيرة للغبار العالق على المناطق الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الحرارة على نفس المناطق والشرقية.

وأشار ” الزعاق ” إلى سقوط بعض الهطولات المطرية على مناحٍ من الحدود الشمالية والحفر، يومي الثلاثاء والأربعاء.