الزعاق: انحسار الموجة الباردة وانتشار الغبار ببعض المناطق
قال الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الأحد، أن الطقس سيسحب رداء البرودة خلال هذا الأسبوع، وذلك عبر قنطرة الغبار العالقة على مناطق واسعة.
وأضاف ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك يتمثل في: ريح مثيرة للغبار العالق على المناطق الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الحرارة على نفس المناطق والشرقية.
وأشار ” الزعاق ” إلى سقوط بعض الهطولات المطرية على مناحٍ من الحدود الشمالية والحفر، يومي الثلاثاء والأربعاء.
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