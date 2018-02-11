الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 22 مصلى و 262 جامعا في الرياض

حمود العنزي(صدى):

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض (22) مصلى و(262) جامعاً لإقامة صلاة الاستسقاء غداً بمدينة الرياض وضواحيها ، ومحافظة الدرعية.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الناصر أن الفرع قام باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإشرافية والمالية لتهيئة مصليات الأعياد

المكشوفة في أحياء مدينة الرياض وضواحيها ؛ لصيانتها وتنظيفها وتسوية أرضيتها، وفرشها بقطع السجاد المستطيل، وتأمين ما يلزمها من شبكة كهربائية وصوتية؛ لتكون مهيأة لاستقبال المصلين لهذه العبادة المباركة.

وأبان فضيلته أن صلاة الاستسقاء وسط الرياض ستقام ــ بمشيئة الله تعالى ــ في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمنطقة قصر الحكم ، أما باقي المصليات المكشوفة بمدينة الرياض وضواحيها فستكون مهيأة لإقامة الصلاة فيها ، وتم تهيئة العدد الكافي من الجوامع الكبيرة في الأحياء الخالية من المصليات المكشوفة لاستيعاب المصلين .

وأفاد أن موعد إقامة صلاة الاستسقاء ــ بمشيئة الله تعالى ــ في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً حسب تقويم أم القري .

واختتم المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض حديثه سائلاً الله ــ جل وعلا ــ أن يستجيب دعوات المسلمين بنزول الغيث ، وأن يجعل مع نزوله الخير والبركة إنه سميع مجيب ، وأن يديم على هذا الوطن الغالي الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهم الله ــ .