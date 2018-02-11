غواص يكتشف سر الأصوات الغريبة في قاع البحر الأحمر

موسكو(صدى):

تمكن غواص روسي، من اكتشاف سر الأصوات الغريبة القادمة من قاع البحر الأحمر، التي تحير العلماء.

ولتحديد سبب هذه الأصوات، اضطر الغواص الروسي، النزول إلى عمق كبير، ورأى على عمق 50 مترًا الكثير من الحبال، وكانت تبدو كأنها غابة من ” الخيزران ” ، وتأتي الأصوات الغريبة من هذا العمق بالتحديد، كما لفت إنتباهه أسلاك الفولاذ وهى سبب الأصوات الغريبة.