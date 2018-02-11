التأمينات: معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص طبقا لقواعد محددة

نايف السالم(صدى):

أكد عبدالله بن محمد العبدالجبار، المتحدث باسم مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على وجود قواعد خاصة حول طريقة معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص. كما أشار إلى سهولة إجراءات التسجيل في التأمينات، حيث تتم بتخصيص رقم اشتراك للمنشأة، ومن ثم تسجيل العاملين لديها في نظام التأمينات آليًّا، على أن يخصص لكل مشترك رقم اشتراك خاص به.

وأوضح ” العبدالجبار ” ، في تصريحات صحفية، أن النظام التأميني الاجتماعي تكون في بدايته من الأعداد الكبيرة للمشتركين الملتحقين فيه، مقابل عدد قليل من الخارجين منه، لذلك يكون صرف المعاشات في هذه الفترة محدود، مضيفاً أنه مع تقادم عمر النظام يزداد عدد الخارجين من النظام مع قلة الملتحقين به، ويزداد صرف المنافع.