استقبال حافل لبعثة الأهلي في مسقط

نواف السالم(صدى):

استقبلت جماهير الأهلي، أمس السبت، بعثة الفريق التي وصلت إلى العاصمة العمانية مسقط، استقبالًا حافلًا.

وتواجد في مطار مسقط عدد من الجماهير العمانية ورابطة محبي النادي الأهلي في عمان، حيث استقبلت اللاعبين، بالأهازيج الفلكلورية الترحيبية.

ومن المقرر أن يؤدي فريق الأهلي حصته التدريبية الوحيدة في مسقط مساء اليوم الأحد على الملعب الذي سيستضيف المواجهة في مجمع السيب.

كما سيعقد سيرغي ريبروف، مدرب النادي الأهلي، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، بصحبة أحد لاعبي الفريق،؛ للتحدث عن المواجهة.

ووصلت البعثة أمس برئاسة طارق كيال نائب رئيس النادي؛ استعداداً لمواجهة فريق تراكتور تبريز الإيراني، المقرر إقامتها، غدا الاثنين، في أولى مواجهات الفريقين في المجموعة، ضمن دوري الأبطال الآسيوي، على ملعب مجمع السيب الرياضي.