تراجع قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف خلال 2017

عادل الحربي (صدى):

شهدت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف، تراجعاً بنسبة 14% خلال عام 2017، وذلك مقارنة بقيمتها في عام 2016.

وسجلت قيمة الواردات 115.3 مليار ريال، وبلغت فيها قيمة الواردات الجديدة 134.7 مليار ريال، لتصبح الأقل في خمس سنوات، على حد بيانات مؤسسة ” ساما ” الشهرية.

وذكرت البيانات، أن قطاع مجموع المواد الغذائية والسيارات شهد أعلى انخفاض في خمس سنوات، وانخفضت قيمة الواردات الممولة من البنوك فئة الجديدة أو المفتوحة خلال الربع الأول من عام 2017، بنسبة 26% ليبلغ 29.3 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من 2016 .

كما انخفض في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 28% ليبلغ 25.1 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة في العام الذي سبقه، وشهد في الربع الثالث من 2017 نموًا بنسبة 4% لتبلغ 28.6 مليار ريال، ويعتبر هو الارتفاع الوحيد خلال هذا العام.

وانخفضت كذلك بنسبة 2% ليبلغ 21.2 مليار ريال مقارنة 37 مليار ريال في 2016.

أما قطاع مجموع الغذاء، فقد سجل أعلى انخفاض في 2017، بنسبة 33% لتبلغ قيمة وإراداته 10 مليارات ريال مقارنة بـ15مليار ريال في 2016.

وانخفض قطاع السيارات بنسبة 19% لتبلغ 25 مليار ريال بعد أن كان 31 مليار ريال في 2016، كما انخفضت قيمة وارادات قطاع الآلات بنسبة 10% لتصبح 7مليارات ريال مقارنة بـ7.8مليار ريال في 2016، وقطاع مواد البناء بنسبة 10% لتصبح 13.1مليار ريال العام الماضي.