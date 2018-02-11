بالصور.. انطلاق برنامج ” أهلها ” بمركز التميز الطلابي في القصيم

سالم المطيري(صدى):

تدشين برنامج خدمة المجتمع ” أهلها ” بمركز التميز الطلابي بمنطقة القصيم، اليوم الأحد، وذلك بالشراكة بين وزارة التعليم وهيئة توليد الوظائف.

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة تعليم القصيم على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك يأتي: ” ضمن برامج تحقيق الرؤية التي تهدف لإشراك الطلاب بخدمة المجتمع، وتعزيز السلوك الإيجابي، واكتساب المهارات المؤهلة لسوق العمل. ”

وجدير بالذكر، إنه تم تدشين برنامج ” أهلها ” على مستوى المملكة، بالتعاون مع هيئة توليد الوظائف وتنمية القيادات، ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.