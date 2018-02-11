فيديو مروع يرصد لحظة مصرع مزارع وبقرته أسفل عجلات قطار

متابعات(صدى):

لقي مزارع مصرعه وبصحبته بقرته أسفل عجلات أحد القطارات ، اثنالء عبوره لشريط السكة الحديد في لحظة قدوم القطار بسرعة فائقة .

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة بكابينة القطار، المزارع وهو يصر على العبور رغم قدوم القطار، وإطلاق سرينة التنبيه لفترة طويلة، ومع اقتراب القطار أصيب بالارتباك؛ لتنجح بقرة واحدة في العبور، ويفشل هو والبقرة الثانية في النجاة بحياتهما.