نموا ملحوظا في مبيعات شركة ” فورد ” بسوق السيارات خلال 2017

عادل الحربي (صدى):

شهدت مبيعات شركة فورد الشرق الأوسط، نمواً قوياً في حصتها بسوق السيارات خلال عام 2017، خاصة في فئة سيارات الكروسوفر متوسطة الحجم، وسيارات السيدان بالحجم الكامل رغم التراجع الذي شهده القطاع بأكمله.

وأكدت بيانات الشركة على زيادة معدلات الطلب على سيارات فورد إدج وتوروس وغيرها، بالرغم من تراجع حجم فئاتها ضمن القطاع، متضمناً هذا الأداء الإيجابي نموًا نسبته 4% في مبيعات التجزئة التي جمعت بين النمو في الفئات الأكثر ربحية.

وبلغت مبيعات سيارة فورد إدج زيادة بنسبة 27%، بالرغم من أنها شهدت عمومًا انخفاضًا بنحو 30%، فيما بقيت سيارة فورد توروس السيارة الأفضل مبيعًا في المملكة.