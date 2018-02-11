فزع وذعر بين طالبات جدة
شهدت طالبات مجمع مدارس في جدة، صباح اليوم الأحد، تبادل لإطلاق النار بين حارسي مدرستين للبنات، إحداهما ثانوية والأخرى ابتدائية بالمجمع ذاته، والواقع بحي الصفا شمال محافظة جدة، مما أدى لنشوب حالة من الهلع و الذعر بين الطالبات جراء الحادث.
حيث وقع اشتباك بين حارسي مدرستين، أسفر عن قيام أحدهما بإطلاق النار على الآخر، فأصيب أحدهم وتم نقله لأحد المستشفيات، وعليه، انتقلت الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية على الفور إلى مكان الحادث، وسط حالة من الرعب والفزع بين الطالبات.
فيما أسرع أولياء أمور الطالبات بالحضور إلى المدرستين، للاطمئنان على بناتهم بعد الواقعة.
القحطاني[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 3789 ] نشر منذ 31 دقيقة
يووهـ ي لطيف الحال لطفك يارب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3969 ] نشر منذ 27 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
تعوذوا من الشيطان يالربع وين انتم ومنين طلعتم الاسلحه
الحمد لله ان ماحد مات
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6572 ] نشر منذ 10 دقائق
استغفرالله وش هالاخبار اللي تسد النفس انهبلوا الرجال والا وش سالفتهم الحمدلله على سلامة الطالبات والمدرسات والا هم قلعتهم