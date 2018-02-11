فزع وذعر بين طالبات جدة

نايف السالم(صدى):

شهدت طالبات مجمع مدارس في جدة، صباح اليوم الأحد، تبادل لإطلاق النار بين حارسي مدرستين للبنات، إحداهما ثانوية والأخرى ابتدائية بالمجمع ذاته، والواقع بحي الصفا شمال محافظة جدة، مما أدى لنشوب حالة من الهلع و الذعر بين الطالبات جراء الحادث.

حيث وقع اشتباك بين حارسي مدرستين، أسفر عن قيام أحدهما بإطلاق النار على الآخر، فأصيب أحدهم وتم نقله لأحد المستشفيات، وعليه، انتقلت الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية على الفور إلى مكان الحادث، وسط حالة من الرعب والفزع بين الطالبات.

فيما أسرع أولياء أمور الطالبات بالحضور إلى المدرستين، للاطمئنان على بناتهم بعد الواقعة.